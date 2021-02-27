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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 27 февраля 2021
Хетафе
27.02.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
39'
М. Арамбарри
55'
Х. Мата
87'
К. Аленья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
ГОЛ! 3:0!
К. Аленья
87'
Замена
Д. Тимор
️️️️
М. Арамбарри
85'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Х. Мата
85'
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Ньом
85'
81'
Замена
П. Кутроне
️️️️
М. Гомес
81'
Замена
К. Олива
️️️️
К. Солер
76'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
А. Ньом
76'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Э. Унал
73'
68'
Замена
К. Гамейро
️️️️
У. Рачич
Замена
С. Шакла
️️️️
Э. Кабако
64'
Желтая карточка
М. Кукурелья
57'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Унал
55'
54'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Ю. Муса
51'
Красная карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 1:0!
М. Арамбарри
39'
Желтая карточка
Э. Кабако
31'
Желтая карточка
Д. Джене
29'
Желтая карточка
Э. Унал
13'
6'
Желтая карточка
Т. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
23
Кабако
17
Кукурелья
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Унал
17
Мата
4-1-2-2-1
24
Силлессен
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
80
Муса
7
Кан Ин
9
Гомес
17
Мата
14
Кубо
14
Кубо
17
Мата
23
Кабако
4
Шакла
4
Шакла
23
Кабако
8
Арамбарри
24
Тимор
24
Тимор
8
Арамбарри
12
Ньом
10
Аленья
10
Аленья
12
Ньом
20
Унал
9
Эрнандес
9
Эрнандес
20
Унал
7
Солер
28
Олива
28
Олива
7
Солер
80
Муса
22
Гильямон
22
Гильямон
80
Муса
10
Рачич
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Рачич
9
Гомес
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Гомес
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Хетафе - Валенсия
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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