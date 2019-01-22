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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 22 января 2019
Хетафе
22.01.2019, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Валенсия
77'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хетафе - Валенсия
90'
Желтая карточка
А. Латорре
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Л. Кабрера
77'
73'
Желтая карточка
Д. Черышев
69'
Желтая карточка
Хауме
Желтая карточка
Х. Мата
69'
65'
Желтая карточка
Д. Васс
Желтая карточка
М. Арамбарри
63'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
59'
54'
Желтая карточка
Р. Везо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Чичисола
6
Кабрера
18
Гонсалес
2
Джене
5
Антунеш
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
20
Портильо
17
Мата
4-2-1-2
1
Хауме
4
Дьякаби
3
Паулиста
21
Рубен Везо
3
Латорре
10
Васс
10
Парехо
9
Торрес
77
Мина
9
Гамейро
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Давид Сорья
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Хетафе - Валенсия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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