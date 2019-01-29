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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 29 января 2019
Валенсия
29.01.2019, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Хетафе
61'
Родриго
90+2'
Родриго
90+3'
Родриго
1'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Хетафе
90'
+7
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
Родриго
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Родриго
Пас отдал
К. Гамейро
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
С. Мина
90'
+2
84'
Желтая карточка
Х. Молина
74'
Вторая желтая
Д. Джене
Желтая карточка
Э. Гарай
68'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Черышев
61'
Желтая карточка
С. Мина
46'
Желтая карточка
Г. Паулиста
45'
44'
Желтая карточка
Л. Чичисола
43'
Желтая карточка
Ф. Портильо
25'
Желтая карточка
Д. Джене
20'
Желтая карточка
Д. Суарес
10'
Желтая карточка
Х. Мата
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
Пас отдал
Н. Максимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
4-3-1-2
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
10
Васс
7
Солер
10
Парехо
9
Торрес
19
Родриго
77
Мина
4-3-1-2
1
Чичисола
22
Суарес
5
Антунеш
2
Джене
6
Кабрера
20
Фламини
88
Максимович
41
Кристофоро
20
Портильо
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
4
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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