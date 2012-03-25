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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 25 марта 2012
Хетафе
25.03.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
12'
П. Риос
24'
Мику
30'
Бруно (АГ)
5'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
+2
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
Мичел
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Мику
Замена
Ж. Матье
️️️️
Бруно
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Х. Гавилан
Замена
П. Эрнандес
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Бруно
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 2:1!
Мику
Пас отдал
Х. Гавилан
ГОЛ! 1:1!
П. Риос
Пас отдал
Х. Гавилан
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
17
Жонас
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
6
Диас
4
Алексис
20
Валера
14
Гавилан
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
16
Риос
20
Мику
4-2-2-1-1
13
Гуаита
4
Руис
2
Бруно
23
Рами
18
Альба
8
Фегули
10
Парехо
17
Жонас
5
Топал
10
Пьятти
9
Сольдадо
14
Гавилан
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Гавилан
16
Риос
7
Сарабия
7
Сарабия
16
Риос
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
2
Бруно
22
Матье
22
Матье
2
Бруно
10
Пьятти
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Пьятти
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Валенсия
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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