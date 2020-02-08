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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 08 февраля 2020
Хетафе
08.02.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
58'
Х. Молина
67'
Х. Молина
87'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
Желтая карточка
Х. Этчейта
90'
+6
ГОЛ! 3:0!
Х. Мата
Пас отдал
Анхель
87'
78'
Красная карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
М. Арамбарри
75'
71'
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
67'
65'
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
Д. Суарес
64'
64'
Желтая карточка
Г. Паулиста
63'
Желтая карточка
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
58'
Желтая карточка
А. Ньом
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
23
Джейсон
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
17
Кукурелья
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Молина
17
Мата
4-3-1-2
1
Хауме
24
Флоренци
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
7
Солер
19
Кондогбиа
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
23
Джейсон
ПВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Дейверсон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Дейверсон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Хетафе - Валенсия
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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