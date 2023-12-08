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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 08 декабря 2023
Хетафе
08.12.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
87'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Фулкье
Красная карточка
Д. Дуарте
90'
+3
90'
Замена
С. Каньос
️️️️
Т. Корреа
90'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Я. Гасиоровски
88'
Красная карточка
Х. Гуэрра
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Х. Иглесиас
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
Х. Латаса
74'
Замена
К. Аленья
️️️️
Д. Джене
70'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. Милья
70'
Желтая карточка
Д. Джене
62'
Желтая карточка
Л. Милья
57'
54'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Ф. Перес
50'
Вторая желтая
Г. Паулиста
43'
Желтая карточка
Г. Паулиста
42'
Желтая карточка
Т. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Габриэль Паулиста
(К)
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
17
Альварес
2
Иглесиас
6
Милья
88
Максимович
3
Мартин
11
Гринвуд
9
Майорал
9
Латаса
3-2-2-1-2
25
Мамардашвили
3
Паулиста
3
Москера
3
Гасиоровски
20
Фулкье
14
Корреа
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
2
Джене
10
Аленья
10
Аленья
2
Джене
6
Милья
14
Родригес
14
Родригес
6
Милья
9
Латаса
17
Мата
17
Мата
9
Латаса
21
Перес
4
Дьякаби
4
Дьякаби
21
Перес
14
Корреа
7
Каньос
7
Каньос
14
Корреа
3
Гасиоровски
11
Яремчук
11
Яремчук
3
Гасиоровски
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Хетафе - Валенсия
2
1
2
3
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
0
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
247
166
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
57
Удары мимо ворот
0
1
Удары из пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.08
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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