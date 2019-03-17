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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 17 марта 2019
Валенсия
17.03.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
86'
Желтая карточка
Ф. Портильо
Желтая карточка
С. Мина
85'
78'
Желтая карточка
М. Фламини
74'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
Г. Гедеш
64'
26'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
4-1-1-2-2
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
4
Дьякаби
12
Пиччини
13
Коклен
10
Парехо
11
Гедеш
9
Торрес
9
Гамейро
19
Родриго
3-2-2-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
20
Фулкье
17
Оливера
88
Максимович
8
Арамбарри
19
Молина
17
Мата
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
10
Даниэль Васс
ЦП
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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