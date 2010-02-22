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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 22 февраля 2010
Валенсия
22.02.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
39'
Д. Вилья
52'
Д. Вилья
77'
Ману
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Б. Кепа
️️️️
Мане
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 2:1!
Ману
Пас отдал
Х. Анхель Альбин
Замена
П. Риос
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Х. Мадуро
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
П. Леон
Вторая желтая
Алексис
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Д. Парехо
Травма
Алексис
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Парехо
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Домингес
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
Алексис
12'
Желтая карточка
Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Давид Сильва
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
7
Ману
ЛВ
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
4
Алексис
5
Деальберт
24
Марчена
23
Мигел
6
Альбельда
11
Банега
10
Домингес
21
Сильва
17
Хоакин
7
Вилья
4-2-3-1
13
Кодина
23
Торрес
6
Диас
3
Рафа
2
Мане
22
Каскеро
18
Боатенг
14
Леон
10
Парехо
7
Ману
20
Мику
10
Домингес
23
Мадуро
23
Мадуро
10
Домингес
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
7
Вилья
64
Мата
64
Мата
7
Вилья
2
Мане
0
Кепа
0
Кепа
2
Мане
18
Боатенг
16
Риос
16
Риос
18
Боатенг
10
Парехо
25
Альбин
25
Альбин
10
Парехо
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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