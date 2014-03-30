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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 30 марта 2014
Валенсия
30.03.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 3
Завершен
Хетафе
6'
Э. Варгас
25'
А. Лафита
27'
Ч. Марика
88'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Вторая желтая
Ж. Матье
89'
88'
ГОЛ! 1:3!
П. Леон
Пас отдал
М. Ласен
85'
Желтая карточка
А. Лафита
77'
Замена
М. Ласен
️️️️
Р.
Замена
В. Араужо
️️️️
Х. Фуэго
77'
73'
Желтая карточка
П. Москера
Желтая карточка
Д. Парехо
70'
Желтая карточка
Ж. Матье
63'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Жонас
59'
57'
Замена
Алексис
️️️️
С. Эскудеро
46'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Х. Родригес
Замена
С. Фегули
️️️️
О. Ромеу
46'
42'
Желтая карточка
Л. Лопес
33'
Желтая карточка
П. Леон
27'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Марика
Пас отдал
С. Эскудеро
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Лафита
Пас отдал
Х. Родригес
21'
Желтая карточка
С. Эскудеро
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
Пас отдал
Д. Парехо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Валенсия
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Мичел
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
24
Бернат
14
Сендерос
22
Матье
19
Барраган
10
Парехо
21
Ромеу
18
Фуэго
10
Картабия
17
Жонас
11
Варгас
4-4-1-1
13
Кодина
2
Арройо
17
Лопес
3
Рафа
18
Эскудеро
22
Родригес
5
Москера
8
Борха
7
Лафита
14
Леон
19
Марика
21
Ромеу
8
Фегули
8
Фегули
21
Ромеу
18
Фуэго
30
Араужо
30
Араужо
18
Фуэго
17
Жонас
9
Алькасер
9
Алькасер
17
Жонас
18
Эскудеро
4
Алексис
4
Алексис
18
Эскудеро
3
Рафа
25
Ласен
25
Ласен
3
Рафа
22
Родригес
7
Сарабия
7
Сарабия
22
Родригес
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
25
Жулио Сезар
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Валенсия - Хетафе
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
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