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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 10 ноября 2018
Хетафе
10.11.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
81'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Э. Гарай
81'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Парехо
Вторая желтая
Б. Гонсалес
79'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
75'
56'
Желтая карточка
Ф. Коклен
54'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
Антунеш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
18
Гонсалес
6
Кабрера
5
Антунеш
22
Суарес
8
Арамбарри
88
Максимович
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
3-1-3-1-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Валенсия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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