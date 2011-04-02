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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 02 апреля 2011
Хетафе
02.04.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 4
Завершен
Валенсия
13'
Ману
88'
А. Сардинеро
46'
Р. Сольдадо
64'
Р. Сольдадо
66'
Р. Сольдадо
77'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
ГОЛ! 2:4!
А. Сардинеро
Пас отдал
М. Торрес
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Травма
Ж. Матье
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Жонас
ГОЛ! 1:4!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
Замена
А. Сардинеро
️️️️
Борха
ГОЛ! 1:3!
Р. Сольдадо
Замена
В. Санчес
️️️️
П. Москера
Замена
П. Риос
️️️️
Х. Арисменди
ГОЛ! 1:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Р. Кошта
ГОЛ! 1:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
К. Диас
17'
Желтая карточка
А. Деальберт
ГОЛ! 1:0!
Ману
Пас отдал
П. Москера
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
14
Хавьер Арисменди
ЛВ
7
Ману
ЦП
8
Борха
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
5
Педро Москера
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Жонас
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-3-1
19
Устари
2
Мане
6
Диас
5
Маркано
23
Торрес
7
Ману
8
Борха
14
Арисменди
10
Парехо
5
Москера
20
Мику
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
5
Деальберт
20
Кошта
22
Матье
5
Топал
8
Коста
17
Жонас
64
Мата
19
Эрнандес
9
Сольдадо
5
Москера
4
Санчес
4
Санчес
5
Москера
14
Арисменди
16
Риос
16
Риос
14
Арисменди
8
Борха
77
Сардинеро
77
Сардинеро
8
Борха
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
17
Жонас
23
Мадуро
23
Мадуро
17
Жонас
20
Кошта
18
Станкявичус
18
Станкявичус
20
Кошта
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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