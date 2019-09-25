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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 25 сентября 2019
Валенсия
25.09.2019, среда, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 3
Завершен
Хетафе
30'
М. Гомес
34'
М. Гомес
39'
Л. Кан Ин
1'
Х. Мата
66'
Джейсон
69'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
69'
ГОЛ! 3:3!
Анхель
Пас отдал
Д. Суарес
66'
ГОЛ! 3:2!
Джейсон
Пас отдал
Р. Кенеди
56'
Желтая карточка
Д. Джене
45'
+2
Желтая карточка
Джейсон
41'
Желтая карточка
Х. Мата
ГОЛ! 3:1!
Л. Кан Ин
Пас отдал
Родриго
39'
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Парехо
34'
Желтая карточка
М. Гомес
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
30'
14'
Желтая карточка
А. Ньом
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Джейсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хауме
24
Коста
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Корреа
13
Коклен
19
Кондогбиа
10
Парехо
7
Кан Ин
19
Родриго
9
Гамейро
3-2-2-1-2
13
Сорья
12
Ньом
2
Джене
6
Кабрера
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
19
Молина
17
Мата
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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