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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 03 ноября 2013
Хетафе
03.11.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
41'
Д. Пабон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
В. Гуаита
Желтая карточка
Алексис
90'
+3
90'
Желтая карточка
П. Алькасер
Желтая карточка
П. Москера
86'
Желтая карточка
С. Эскудеро
86'
Желтая карточка
Ч. Марика
81'
Желтая карточка
П. Леон
79'
79'
Замена
С. Каналес
️️️️
П. Пьятти
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Арройо
78'
65'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Д. Пабон
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Лафита
56'
Замена
М. Ласен
️️️️
Борха
50'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пабон
Пас отдал
П. Алькасер
Желтая карточка
П. Сарабия
35'
13'
Замена
В. Гуаита
️️️️
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Эскудеро
4
Алексис
17
Лопес
2
Арройо
7
Лафита
5
Москера
8
Борха
14
Леон
7
Сарабия
19
Марика
4-3-1-2
25
Алвес
19
Барраган
20
Кошта
22
Матье
24
Бернат
18
Фуэго
10
Парехо
11
Банега
10
Пьятти
11
Пабон
9
Алькасер
2
Арройо
14
Гавилан
14
Гавилан
2
Арройо
8
Борха
25
Ласен
25
Ласен
8
Борха
7
Лафита
17
Кастро
17
Кастро
7
Лафита
11
Пабон
10
Картабия
10
Картабия
11
Пабон
25
Алвес
13
Гуаита
13
Гуаита
25
Алвес
10
Пьятти
20
Каналес
20
Каналес
10
Пьятти
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Хетафе - Валенсия
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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