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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 22 сентября 2014
Хетафе
22.09.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 4 тур
0 : 3
Завершен
Валенсия
7'
П. Алькасер
20'
А. Гомеш
72'
Родриго (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
85'
Замена
Л. Орбан
️️️️
П. Пьятти
80'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
А. Лафита
79'
Замена
А. Арройо
️️️️
Х. Валера
77'
73'
Вторая желтая
Родриго
72'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Родриго
65'
Желтая карточка
Д. Парехо
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Алькасер
Замена
Иви
️️️️
П. Сарабия
60'
Желтая карточка
Х. Валера
58'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Саммир
57'
Желтая карточка
Ф. Инестроза
45'
Желтая карточка
Х. Родригес
43'
38'
Желтая карточка
Родриго
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомеш
Пас отдал
П. Алькасер
Желтая карточка
Налдо
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
4-4-2
13
Гуаита
18
Эскудеро
5
Налдо
4
Алексис
20
Валера
8
Инестроза
22
Родригес
19
Саммир
7
Лафита
17
Кастро
7
Сарабия
4-3-1-2
25
Алвес
19
Барраган
30
Отаменди
21
Рубен Везо
14
Гайя
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
20
Валера
2
Арройо
2
Арройо
20
Валера
7
Сарабия
11
Иви
11
Иви
7
Сарабия
19
Саммир
90
Диавара
90
Диавара
19
Саммир
10
Парехо
6
Аугусто
6
Аугусто
10
Парехо
9
Алькасер
8
Фегули
8
Фегули
9
Алькасер
10
Пьятти
6
Орбан
6
Орбан
10
Пьятти
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Главный тренер
Космин Контра
13
Йоель Родригес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Хетафе - Валенсия
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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