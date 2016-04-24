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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 24 апреля 2016
Хетафе
24.04.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
59'
А. Медран
68'
С. Щепович
48'
Д. Парехо
84'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
Желтая карточка
Д. Суарес
86'
84'
ГОЛ! 2:2!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Негредо
Замена
В. Родригес
️️️️
П. Леон
79'
74'
Замена
А. Негредо
️️️️
Родриго
Желтая карточка
М. Ласен
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Щепович
Пас отдал
М. Гомес
68'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Медран
59'
Замена
К. Йода
️️️️
М. Анхель Муньос
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
45'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Барраган
45'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Э. Перес
39'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
М. Гомес
38'
Желтая карточка
П. Сарабия
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Пако Айестаран
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
35
Муньос
2
Вергини
2
Вигарай
22
Суарес
25
Ласен
10
Медран
16
Гомес
7
Сарабия
14
Леон
9
Васкес
4-4-2
25
Алвес
19
Барраган
5
Абденнур
13
Мустафи
6
Сикейра
33
Перес
20
Гомеш
18
Фуэго
10
Парехо
19
Родриго
9
Алькасер
14
Леон
8
Родригес
8
Родригес
14
Леон
35
Муньос
11
Йода
11
Йода
35
Муньос
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
33
Перес
2
Канселу
2
Канселу
33
Перес
19
Родриго
21
Негредо
21
Негредо
19
Родриго
19
Барраган
77
Мина
77
Мина
19
Барраган
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Пако Айестаран
Остались в запасе
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Главный тренер
Пако Айестаран
Статистика матча Хетафе - Валенсия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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