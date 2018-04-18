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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 18 апреля 2018
Валенсия
18.04.2018, среда, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
69'
Родриго
16'
Л. Реми
49'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Антунеш
89'
Желтая карточка
Д. Суарес
87'
Желтая карточка
Х. Молина
Вторая желтая
Д. Парехо
86'
Желтая карточка
Д. Парехо
78'
74'
Желтая карточка
Л. Кабрера
71'
Желтая карточка
Д. Джене
69'
Желтая карточка
А. Хименес
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
М. Монтойя
69'
62'
Желтая карточка
Л. Реми
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
Пас отдал
Х. Молина
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-2-2-2
1
Хауме
14
Гайя
24
Гарай
24
Мурильо
33
Монтойя
10
Парехо
88
Максимович
11
Гедеш
8
Перейра
11
Дзадза
10
Вьетто
4-2-2-2
13
Гуаита
22
Суарес
18
Гонсалес
6
Кабрера
2
Джене
20
Фламини
76
Файр
20
Портильо
21
Ндиайе
14
Реми
19
Молина
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
1
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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