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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 20 февраля 2023
Хетафе
20.02.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
82'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Валенсия
Замена
Х. Мата
️️️️
Порту
90'
+2
Замена
Д. Суарес
️️️️
Б. Майорал
90'
+2
90'
Желтая карточка
У. Дуро
Желтая карточка
Порту
88'
Желтая карточка
Б. Майорал
83'
83'
Замена
М. Андре
️️️️
А. Алмейда
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
О. Альдрете
82'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Г. Альварес
78'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Эль-Хаддади
78'
Желтая карточка
О. Альдрете
76'
Желтая карточка
Г. Альварес
73'
69'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Ю. Муса
69'
Замена
Ф. Перес
️️️️
С. Лино
58'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
Замена
Н. Максимович
️️️️
Г. Вильяр
46'
Желтая карточка
Г. Вильяр
30'
Желтая карточка
Д. Джене
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
17
Альварес
22
Дуарте
8
Арамбарри
12
Вильяр
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
4-2-3-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
8
Алмейда
6
Мориба
80
Муса
19
Клюйверт
16
Лино
9
Дуро
17
Альварес
26
Ангилери
26
Ангилери
17
Альварес
9
Майорал
22
Суарес
22
Суарес
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
20
Сеоане
20
Сеоане
16
Эль-Хаддади
12
Вильяр
88
Максимович
88
Максимович
12
Вильяр
10
Порту
17
Мата
17
Мата
10
Порту
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
80
Муса
22
Гильямон
22
Гильямон
80
Муса
16
Лино
21
Перес
21
Перес
16
Лино
8
Алмейда
10
Андре
10
Андре
8
Алмейда
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Марио Домингес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Марио Домингес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Хетафе - Валенсия
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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