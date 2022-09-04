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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 04 сентября 2022
Валенсия
04.09.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
5 : 1
Завершен
Хетафе
7'
А. Латорре
14'
С. Лино
16'
С. Кастильехо
65'
Н. Гонсалес
68'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Хетафе
90'
+5
Вторая желтая
М. Арамбарри
Вторая желтая
И. Мориба
88'
77'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
Желтая карточка
И. Мориба
75'
Замена
К. Москера
️️️️
М. Дьякаби
74'
71'
Желтая карточка
С. Митрович
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Кастильехо
70'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
А. Латорре
70'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Н. Гонсалес
70'
ГОЛ! 5:0!
У. Дуро
Пас отдал
Ю. Муса
68'
ГОЛ! 4:0!
Н. Гонсалес
Пас отдал
У. Гильямон
65'
57'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
54'
Желтая карточка
Б. Майорал
46'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
К. Аленья
46'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Порту
Желтая карточка
С. Кастильехо
45'
41'
Желтая карточка
М. Арамбарри
29'
Замена
С. Митрович
️️️️
Д. Джене
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Андре
24'
ГОЛ! 3:0!
С. Кастильехо
16'
ГОЛ! 2:0!
С. Лино
Пас отдал
Ю. Муса
14'
10'
Желтая карточка
К. Аленья
ГОЛ! 1:0!
А. Латорре
Пас отдал
У. Гильямон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Порту
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
20
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
1
Хауме
ВР
26
Чарли Перес
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
3
Латорре
5
Джемерт
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
6
Гонсалес
16
Лино
80
Муса
70
Кастильехо
10
Андре
4-3-1-2
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
22
Дуарте
26
Ангилери
8
Арамбарри
20
Сеоане
10
Аленья
10
Порту
20
Майорал
19
Унал
4
Дьякаби
3
Москера
3
Москера
4
Дьякаби
3
Латорре
20
Фулкье
20
Фулкье
3
Латорре
6
Гонсалес
8
Алмейда
8
Алмейда
6
Гонсалес
70
Кастильехо
6
Мориба
6
Мориба
70
Кастильехо
10
Андре
9
Дуро
9
Дуро
10
Андре
2
Джене
23
Митрович
23
Митрович
2
Джене
10
Порту
88
Максимович
88
Максимович
10
Порту
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
19
Унал
17
Мата
17
Мата
19
Унал
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
1
Хауме
ВР
26
Чарли Перес
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
26
Чарли Перес
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Хетафе
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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