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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 23 сентября 2009
Хетафе
23.09.2009, среда, 23:55
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
24'
Ману
39'
Ману
71'
П. Леон
23'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
+1
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
К. Мариус Контра
Желтая карточка
Ф. Селестини
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Замена
Н. Жигич
️️️️
К. Марчена
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 3:1!
П. Леон
Замена
Бруно
️️️️
Л. Мигел
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 2:1!
Ману
ГОЛ! 1:1!
Ману
Пас отдал
Ф. Каскеро
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЛП
17
Фабио Селестини
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
14
Хайме Гавилан
АП
14
Педро Леон
ПВ
7
Ману
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-3-2-1
19
Устари
2
Мане
6
Диас
3
Рафа
23
Торрес
8
Гонсалес
22
Каскеро
17
Селестини
14
Гавилан
14
Леон
7
Ману
4-2-3-1
13
Мойя
23
Мигел
23
Мадуро
4
Алексис
22
Матье
24
Марчена
11
Банега
17
Хоакин
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
22
Каскеро
11
Контра
11
Контра
22
Каскеро
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
14
Гавилан
25
Альбин
25
Альбин
14
Гавилан
23
Мигел
2
Бруно
2
Бруно
23
Мигел
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
24
Марчена
19
Жигич
19
Жигич
24
Марчена
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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