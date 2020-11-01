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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 01 ноября 2020
Валенсия
01.11.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
22'
Ю. Муса
90+6'
К. Солер (П)
87'
К. Эрнандес
90+5'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
90'
+10
Желтая карточка
Х. Мата
90'
+8
Вторая желтая
Д. Суарес
90'
+7
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Солер
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Анхель
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Суарес
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Васс
82'
Замена
А. Латорре
️️️️
Д. Черышев
78'
Желтая карточка
Д. Черышев
76'
73'
Замена
A. Diaby
️️️️
М. Оливера
73'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
73'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Э. Кабако
72'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Желтая карточка
Ю. Муса
69'
Желтая карточка
М. Гомес
61'
Замена
У. Рачич
️️️️
Л. Кан Ин
59'
Вторая желтая
Т. Корреа
56'
54'
Замена
Д. Тимор
️️️️
А. Ньом
54'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
Желтая карточка
Т. Корреа
48'
Желтая карточка
Г. Паулиста
41'
Желтая карточка
У. Гильямон
32'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Муса
Пас отдал
Г. Паулиста
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
7
Солер
90
Черышев
7
Кан Ин
80
Муса
9
Гомес
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
23
Кабако
12
Ньом
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
9
Эрнандес
20
Унал
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
7
Кан Ин
10
Рачич
10
Рачич
7
Кан Ин
90
Черышев
3
Латорре
3
Латорре
90
Черышев
12
Ньом
24
Тимор
24
Тимор
12
Ньом
17
Оливера
21
21
17
Оливера
23
Кабако
20
Портильо
20
Портильо
23
Кабако
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
11
Алекс Санчес
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
13
Кристиан Риверо
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Валенсия - Хетафе
7
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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