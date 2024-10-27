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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 27 октября 2024
Хетафе
27.10.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
90'
М. Арамбарри (П)
36'
Э. Барренечеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Валенсия
Желтая карточка
Д. Джене
90'
+2
Желтая карточка
А. Ньом
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Арамбарри
90'
88'
Желтая карточка
У. Дуро
Замена
D. Arguelles
️️️️
А. Сола
84'
84'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Д. Лопес
84'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Э. Барренечеа
75'
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
Х. Луис Гайя
75'
Замена
Х. Валера
️️️️
Л. Риоха
67'
Желтая карточка
Э. Барренечеа
65'
Желтая карточка
Д. Фулкье
54'
Желтая карточка
Л. Риоха
52'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
Замена
П. Федерико
️️️️
К. Перес
46'
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Иглесиас
46'
Замена
К. Уче
️️️️
А. Родригес
46'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Корреа
Желтая карточка
К. Перес
44'
42'
Желтая карточка
Д. Лопес
41'
Желтая карточка
К. Москера
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барренечеа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
33
Родриго Абахас
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
15
Альдрете
15
Рико
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
30
Родригес
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Кофрие
3
Москера
5
Таррега
14
Корреа
5
Барренечеа
14
Гайя
8
Гуэрра
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
20
Сола
34
34
20
Сола
2
Иглесиас
12
Ньом
12
Ньом
2
Иглесиас
30
Родригес
21
Уче
21
Уче
30
Родригес
23
Перес
19
Федерико
19
Федерико
23
Перес
14
Гайя
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
14
Гайя
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
33
Родриго Абахас
ЛЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
33
Родриго Абахас
ЛЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Хетафе - Валенсия
3
7
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
8
2
Нарушения
20
20
Офсайды
3
3
Количество передач
389
228
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
52
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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