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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 05 апреля 2009
Валенсия
05.04.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 29 тур
4 : 1
Завершен
Хетафе
20'
Х. Мата
26'
Д. Вилья (П)
54'
Р. Альбиоль
59'
Д. Вилья (П)
50'
Ф. Каскеро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Замена
Висенте
️️️️
Д. Сильва
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
К. Мариус Контра
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
И. Уче
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Вилья
Вторая желтая
Якобо
Замена
О. Устари
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 3:1!
Р. Альбиоль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Каскеро
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Л. Лихт
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Вилья
Желтая карточка
Якобо
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Сильва
20'
2'
Желтая карточка
Марио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
6
Давид Альбельда
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
1
Якобо
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Фабио Селестини
ОП
23
Эстебан Гранеро
АП
7
Ману
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Эду
ЦП
17
Хоакин
ПВ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
7
Марио Котело
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-2-2-1
1
Санчес
24
Моретти
23
Мадуро
39
Альбиоль
6
Альбельда
99
Фернандеш
19
Эрнандес
21
Сильва
64
Мата
7
Вилья
4-1-2-1-2
1
Якобо
21
Кортес
4
Беленгуэр
3
Марио
25
Лихт
17
Селестини
7
Ману
14
Гавилан
23
Гранеро
14
Уче
9
Сольдадо
0
Эду
0
Эду
21
Сильва
14
Висенте
14
Висенте
21
Сильва
7
Вилья
23
Морьентес
23
Морьентес
7
Вилья
9
Сольдадо
19
Устари
19
Устари
9
Сольдадо
14
Уче
11
Контра
11
Контра
14
Уче
25
Лихт
22
Каскеро
22
Каскеро
25
Лихт
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Марио Котело
ЦП
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
7
Марио Котело
ЦП
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Валенсия - Хетафе
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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