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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 19 декабря 2015
Валенсия
19.12.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
15'
П. Алькасер
35'
С. Мина
10'
П. Сарабия
23'
А. Лафита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Данило
85'
85'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
А. Барраган
81'
80'
Замена
А. Васкес
️️️️
С. Щепович
79'
Желтая карточка
Д. Суарес
77'
Желтая карточка
П. Леон
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Пьятти
73'
69'
Замена
П. Леон
️️️️
В. Родригес
60'
Замена
К. Йода
️️️️
Р. Лаго
45'
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 2:2!
С. Мина
Пас отдал
П. Алькасер
35'
Замена
С. Мина
️️️️
Х. Луис Гайя
34'
23'
ГОЛ! 1:2!
А. Лафита
Пас отдал
В. Родригес
ГОЛ! 1:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Канселу
15'
14'
Желтая карточка
Р. Лаго
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Желтая карточка
Данило
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Хауме
2
Канселу
13
Мустафи
5
Абденнур
14
Гайя
15
Данило
19
Барраган
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
3
Лаго
4
Алексис
22
Родригес
25
Ласен
7
Лафита
7
Сарабия
8
Родригес
12
Щепович
15
Данило
7
Де Пауль
7
Де Пауль
15
Данило
10
Пьятти
21
Негредо
21
Негредо
10
Пьятти
14
Гайя
77
Мина
77
Мина
14
Гайя
3
Лаго
11
Йода
11
Йода
3
Лаго
8
Родригес
14
Леон
14
Леон
8
Родригес
12
Щепович
9
Васкес
9
Васкес
12
Щепович
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
21
Фран Вильяльба
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Валенсия - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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