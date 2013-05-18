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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Валенсия
Хетафе - Валенсия: обзор матча 18 мая 2013
Хетафе
18.05.2013, суббота, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
44'
Ж. Матье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Валенсия
89'
Замена
Х. Виера
️️️️
Э. Банега
86'
Замена
В. Руис
️️️️
Д. Альбельда
70'
Замена
С. Фегули
️️️️
Жонас
Замена
Х. Гавилан
️️️️
М. Ласен
69'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
66'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матье
Пас отдал
Э. Банега
30'
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
А. Лафита
20'
Замена
А. Лафита
️️️️
А. Колунга
19'
Желтая карточка
Х. Валера
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Валенсия
26
Фелипе Рамос
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Эскудеро
6
Фернандес
3
Рафа
20
Валера
10
Баррада
25
Ласен
25
Торрес
17
Кастро
14
Леон
27
Колунга
4-4-2
13
Гуаита
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
26
Сиссоко
18
Гуардадо
10
Парехо
11
Банега
6
Альбельда
17
Жонас
9
Сольдадо
25
Ласен
14
Гавилан
14
Гавилан
25
Ласен
27
Колунга
7
Лафита
7
Лафита
27
Колунга
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
17
Жонас
8
Фегули
8
Фегули
17
Жонас
6
Альбельда
4
Руис
4
Руис
6
Альбельда
11
Банега
10
Виера
10
Виера
11
Банега
Остались в запасе
Хетафе
Валенсия
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
26
Фелипе Рамос
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
26
Фелипе Рамос
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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