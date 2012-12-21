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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 21 декабря 2012
Валенсия
21.12.2012, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
4 : 2
Завершен
Хетафе
1'
Р. Сольдадо
7'
Жонас
30'
Р. Кошта
90+4'
Н. Вальдес
13'
А. Васкес
59'
Алексис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
ГОЛ! 4:2!
Н. Вальдес
Пас отдал
Х. Виера
90'
+4
Желтая карточка
Д. Альбельда
90'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
П. Пьятти
90'
87'
Желтая карточка
А. Васкес
Желтая карточка
Р. Сольдадо
87'
85'
Желтая карточка
М. Торрес
82'
Желтая карточка
Х. Торрес
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
Замена
Х. Виера
️️️️
Жонас
76'
73'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Мичел
Замена
Э. Банега
️️️️
С. Фегули
65'
59'
ГОЛ! 3:2!
Алексис
Пас отдал
А. Баррада
43'
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
А. Рами
40'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кошта
Пас отдал
Т. Коста
30'
13'
ГОЛ! 2:1!
А. Васкес
Пас отдал
Х. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Жонас
Пас отдал
Р. Сольдадо
7'
6'
Замена
Р.
️️️️
Мане
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
С. Фегули
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Уго
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Алвес
20
Кошта
23
Рами
27
Перейра
8
Фегули
18
Гуардадо
8
Коста
6
Альбельда
10
Пьятти
9
Сольдадо
17
Жонас
4-4-1-1
13
Мойя
4
Алексис
23
Торрес
22
Лопо
2
Мане
10
Баррада
25
Торрес
8
Мичел
7
Лафита
17
Кастро
9
Васкес
8
Фегули
11
Банега
11
Банега
8
Фегули
17
Жонас
10
Виера
10
Виера
17
Жонас
10
Пьятти
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Пьятти
2
Мане
3
Рафа
3
Рафа
2
Мане
8
Мичел
14
Гавилан
14
Гавилан
8
Мичел
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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