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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 29 октября 2011
Валенсия
29.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
12'
С. Фегули
25'
С. Фегули
76'
А. Адурис
23'
Д. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Замена
П. Пьятти
️️️️
Жонас
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Мику
️️️️
М. Торрес
Замена
Ж. Альба
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
М. Ласен
️️️️
Р. Перес
+1
Желтая карточка
Р. Перес
ГОЛ! 2:1!
С. Фегули
ГОЛ! 1:1!
Д. Кастро
Пас отдал
Д. Гуиса
Травма
Жонас
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЛВ
8
Мичел
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
17
Диего Кастро
АП
20
Хуан Валера
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
22
Матье
4
Руис
23
Рами
23
Мигел
8
Фегули
11
Банега
6
Альбельда
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
4-2-3-1
13
Мойя
23
Торрес
22
Лопо
6
Диас
2
Мане
8
Мичел
21
Перес
20
Валера
17
Кастро
10
Баррада
19
Гуиса
8
Фегули
18
Альба
18
Альба
8
Фегули
17
Жонас
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Жонас
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
21
Перес
25
Ласен
25
Ласен
21
Перес
23
Торрес
20
Мику
20
Мику
23
Торрес
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Валенсия - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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