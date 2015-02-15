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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 15 февраля 2015
Валенсия
15.02.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
71'
А. Негредо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Замена
Л. Орбан
️️️️
А. Негредо
90'
+3
82'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
Родриго
️️️️
Э. Перес
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Негредо
71'
69'
Замена
К. Вигарай
️️️️
Э. Веласкес
67'
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
Саммир
62'
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
С. Фегули
️️️️
Р. Де Пауль
60'
55'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Р. Лаго
39'
Желтая карточка
Д. Кастро
Желтая карточка
Э. Перес
34'
Желтая карточка
А. Барраган
27'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
19
Родриго
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
4-4-1-1
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
13
Мустафи
19
Барраган
10
Парехо
18
Фуэго
33
Перес
7
Де Пауль
10
Пьятти
21
Негредо
4-3-2-1
55
Лопес
5
Налдо
2
Веласкес
4
Алексис
3
Лаго
19
Саммир
22
Родригес
25
Ласен
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
7
Де Пауль
8
Фегули
8
Фегули
7
Де Пауль
21
Негредо
6
Орбан
6
Орбан
21
Негредо
33
Перес
19
Родриго
19
Родриго
33
Перес
3
Лаго
18
Эскудеро
18
Эскудеро
3
Лаго
2
Веласкес
2
Вигарай
2
Вигарай
2
Веласкес
19
Саммир
8
Инестроза
8
Инестроза
19
Саммир
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
36
Алехандро Фелип
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
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