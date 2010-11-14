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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Хетафе
Валенсия - Хетафе: обзор матча 14 ноября 2010
Валенсия
14.11.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
8'
Т. Коста
63'
Д. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Хетафе
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Иско
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Мику
️️️️
А. Колунга
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Д. Наварро
Желтая карточка
Мане
Замена
А. Сардинеро
️️️️
П. Риос
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
Т. Коста
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Борха
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
22
Иско
АП
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Мику
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
22
Матье
20
Кошта
4
Наварро
23
Мигел
6
Альбельда
8
Коста
64
Мата
17
Хоакин
20
Адурис
9
Сольдадо
4-3-2-1
13
Кодина
87
Пинтос
3
Рафа
6
Диас
2
Мане
10
Парехо
8
Борха
22
Каскеро
16
Риос
7
Ману
27
Колунга
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
20
Адурис
22
Иско
22
Иско
20
Адурис
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
27
Колунга
20
Мику
20
Мику
27
Колунга
22
Каскеро
25
Альбин
25
Альбин
22
Каскеро
16
Риос
77
Сардинеро
77
Сардинеро
16
Риос
Остались в запасе
Валенсия
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Валенсия - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Месталья
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