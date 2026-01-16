Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Анжер» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 17 января 2026 с коэффициентом 1.6

16 января 2026 10:40
Анжер - Марсель
17 янв. 2026, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Марселя»
Сделать ставку

17 января в рамках 18 тура чемпионата Франции «Анжер» на своем поле примет «Марсель». Хозяева проводят достаточно стабильный сезон и уверенно держатся в середине таблицы, тогда как гости продолжают борьбу за места в тройке лидеров. Матч представляет интерес с точки зрения стилей: организованный «Анжер» против ярко атакующего «Марселя».

«Анжер»

«Анжер» стабильно набирает очки и отличается надежной игрой в обороне. Команда забивает в шести матчах подряд, а в последних турах демонстрирует умение терпеть и эффективно использовать свои моменты. При этом на своем поле «Анжер» действует смело и редко проваливается против более статусных соперников.

«Марсель»

«Марсель» остается одной из самых результативных команд лиги. Даже несмотря на поражение от «Нанта», гости сохраняют высокий атакующий потенциал и регулярно создают большое количество моментов. Команда уверенно чувствует себя в выездных матчах и традиционно успешно играет против «Анжера».

Факты о командах

«Анжер»

  • Забивает в 6 последних матчах Лиги 1
  • В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не уступал в 4 из 5 последних встреч

«Марсель»

  • Не проигрывает «Анжеру» в 8 последних очных матчах
  • Забивает в среднем 3.60 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 6 последних матчах против этого соперника

Личные встречи
11% (2)
47% (9)
42% (8)
18
Забитых мячей
33
0.95
В среднем за матч
1.74
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 2
29.10.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
0 : 2
09.02.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
1 : 1
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
3 : 1
14.05.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0 : 3
30.09.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
5 : 2
04.02.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3 : 2
16.05.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2 : 1
23.12.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
0 : 0
25.01.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
0 : 2
03.12.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
2 : 2
30.03.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
1 : 1
22.12.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 35 тур
Анжер
1 : 1
29.04.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
1 : 1
20.08.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 0
10.03.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1 : 1
02.10.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
0 : 1
01.05.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 2
27.09.2015
Анжер
Показать все

Прогноз на матч «Анжер» – «Марсель»

С учетом формы команд и статистики личных встреч «Марсель» выглядит фаворитом, однако «Анжер» способен навязать борьбу за счет организованной игры и поддержки домашних трибун. Гости должны больше владеть мячом и создавать моменты, но хозяева почти наверняка ответят своими атаками. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативный матч с преимуществом «Марселя».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Марселя» – коэффициент 1.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.60
Победа «Марселя»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Марсель Анжер
Другие прогнозы
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
16.01.2026
23:00
1.98
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ - Лилль
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
17.01.2026
15:30
1.50
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Обе забьют – да
17.01.2026
17:30
1.45
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия Д - Санкт-Паули
Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 