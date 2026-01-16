17 января в рамках 18 тура чемпионата Франции «Анжер» на своем поле примет «Марсель». Хозяева проводят достаточно стабильный сезон и уверенно держатся в середине таблицы, тогда как гости продолжают борьбу за места в тройке лидеров. Матч представляет интерес с точки зрения стилей: организованный «Анжер» против ярко атакующего «Марселя».

«Анжер»

«Анжер» стабильно набирает очки и отличается надежной игрой в обороне. Команда забивает в шести матчах подряд, а в последних турах демонстрирует умение терпеть и эффективно использовать свои моменты. При этом на своем поле «Анжер» действует смело и редко проваливается против более статусных соперников.

«Марсель»

«Марсель» остается одной из самых результативных команд лиги. Даже несмотря на поражение от «Нанта», гости сохраняют высокий атакующий потенциал и регулярно создают большое количество моментов. Команда уверенно чувствует себя в выездных матчах и традиционно успешно играет против «Анжера».

Факты о командах

«Анжер»

Забивает в 6 последних матчах Лиги 1

В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не уступал в 4 из 5 последних встреч

«Марсель»

Не проигрывает «Анжеру» в 8 последних очных матчах

Забивает в среднем 3.60 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 6 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «Анжер» – «Марсель»

С учетом формы команд и статистики личных встреч «Марсель» выглядит фаворитом, однако «Анжер» способен навязать борьбу за счет организованной игры и поддержки домашних трибун. Гости должны больше владеть мячом и создавать моменты, но хозяева почти наверняка ответят своими атаками. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативный матч с преимуществом «Марселя».

Рекомендованные ставки