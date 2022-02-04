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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 04 февраля 2022
Марсель
04.02.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
5 : 2
Завершен
Анжер
18'
А. Милик
21'
Жерсон
70'
А. Милик
78'
А. Милик
85'
Д. Ундер
8'
А. Фульини
11'
Н. Бенталеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Анжер
90'
+2
Замена
К. Нинга
️️️️
А. Фульини
90'
+2
Замена
П. Капелле
️️️️
Н. Бенталеб
90'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
ГОЛ! 5:2!
Д. Ундер
85'
Замена
А. Арит
️️️️
Д. Пайет
82'
ГОЛ! 4:2!
А. Милик
Пас отдал
Д. Ундер
78'
76'
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 3:2!
А. Милик
70'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Б. Камара
67'
Замена
Д. Ундер
️️️️
С. Бакамбу
64'
Замена
Л. Перес
️️️️
С. Колашинац
64'
64'
Замена
Р. Томас
️️️️
И. Траоре
56'
Замена
М. Лаж
️️️️
Д. Кабо
53'
Желтая карточка
Д. Кабо
ГОЛ! 2:2!
Жерсон
Пас отдал
П. Лирола
21'
ГОЛ! 1:2!
А. Милик
Пас отдал
М. Гендузи
18'
11'
ГОЛ! 0:2!
Н. Бенталеб
Пас отдал
А. Фульини
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Фульини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
23
Колашинац
2
Салиба
26
Балерди
14
Лирола
8
Камара
8
Жерсон
6
Гендузи
10
Пайет
30
Милик
94
Бакамбу
3-1-4-2
12
Петкович
15
Мансе
8
Траоре
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
6
Мангани
21
Унаи
10
Фульини
19
Кабо
17
Буфал
23
Колашинац
14
Перес
14
Перес
23
Колашинац
8
Камара
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Камара
10
Пайет
77
Арит
77
Арит
10
Пайет
94
Бакамбу
7
Ундер
7
Ундер
94
Бакамбу
19
Кабо
28
Лаж
28
Лаж
19
Кабо
8
Траоре
29
Томас
29
Томас
8
Траоре
6
Бенталеб
15
Капелле
15
Капелле
6
Бенталеб
10
Фульини
29
Нинга
29
Нинга
10
Фульини
Остались в запасе
Марсель
Анжер
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Марсель - Анжер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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