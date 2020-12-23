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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 23 декабря 2020
Анжер
23.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
4'
М. Лаж
23'
Л. Диони
75'
В. Ронжье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
М. Лаж
90'
+3
88'
Желтая карточка
С. Хауи
Замена
М. Павлович
️️️️
Р. Томас
86'
Замена
М. Чо
️️️️
Л. Диони
79'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Фульини
79'
75'
ГОЛ! 2:1!
В. Ронжье
Пас отдал
Д. Пайет
74'
Замена
К. Строотман
️️️️
Ю. Нагатомо
74'
Замена
М. Аке
️️️️
Д. Бенедетто
71'
Пенальти не реализован!
Д. Пайет
61'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Жермен
60'
Замена
Ф. Товен
️️️️
М. Кюизанс
55'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
А. Фульини
48'
Желтая карточка
С. Думбия
46'
46'
Замена
С. Хауи
️️️️
Х. Сакаи
38'
Желтая карточка
Х. Сакаи
ГОЛ! 2:0!
Л. Диони
Пас отдал
П. Капелле
23'
14'
Желтая карточка
В. Ронжье
ГОЛ! 1:0!
М. Лаж
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
4-4-1-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
29
Кулибали
28
Лаж
99
Диони
4-1-2-1-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
5
Нагатомо
8
Камара
27
Кюизанс
21
Ронжье
10
Пайет
98
Жермен
9
Бенедетто
99
Диони
50
Чо
50
Чо
99
Диони
29
Томас
4
Павлович
4
Павлович
29
Томас
10
Фульини
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Фульини
28
Лаж
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
28
Лаж
98
Жермен
11
Энрике
11
Энрике
98
Жермен
9
Бенедетто
11
Аке
11
Аке
9
Бенедетто
5
Нагатомо
8
Строотман
8
Строотман
5
Нагатомо
2
Сакаи
10
Хауи
10
Хауи
2
Сакаи
27
Кюизанс
10
Товен
10
Товен
27
Кюизанс
Остались в запасе
Анжер
Марсель
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
19
Джимми Кабо
ПВ
8
Ванисс Таиби
АП
16
Людовик Бутель
ВР
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Анжер - Марсель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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