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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 03 декабря 2019
Анжер
03.12.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
17'
М. Сансон
41'
Д. Пайет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Пайет
Желтая карточка
Р. Томас
39'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Пас отдал
Д. Пайет
15'
Желтая карточка
К. Строотман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
21
Айт Нури
15
Мансе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
9
Тиуб
7
Алиуи
4-1-3-1-1
30
Манданда
70
Сарр
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
21
Ронжье
8
Строотман
8
Сансон
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Анжер
Марсель
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Анжер - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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