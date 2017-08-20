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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 20 августа 2017
Марсель
20.08.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
70'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Анжер
Красная карточка
Л. Окампос
90'
+4
Желтая карточка
В. Жермен
90'
+3
70'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
А. Фульини
68'
Желтая карточка
М. Павлович
Желтая карточка
Ж. Амави
62'
27'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Желтая карточка
Ф. Товен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
4-1-2-3
30
Манданда
23
Амави
6
Роланду
23
Рами
70
Сарр
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
7
Окампос
9
Н'Жи
10
Товен
3-1-3-2
30
Летеллье
15
Мансе
21
Эндрю
4
Павлович
7
Сантамария
6
Мангани
10
Фульини
2
Кулибали
27
Кривелли
9
Экамби
Остались в запасе
Марсель
Анжер
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Матье Мишель
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
11
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Лоик Пуе
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Марсель - Анжер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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