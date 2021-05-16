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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 16 мая 2021
Марсель
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 2
Завершен
Анжер
9'
А. Милик
48'
А. Милик
90+5'
А. Милик (П)
57'
М. Лаж
85'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Анжер
Замена
Л. Балерди
️️️️
А. Милик
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Милик
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
А. Гонсалес
88'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
В. Ронжье
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
Р. Томас
Замена
Ж. Амави
️️️️
Л. Энрике
84'
71'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Бобишон
71'
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
62'
Желтая карточка
М. Лаж
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Лаж
Пас отдал
М. Павлович
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Пайет
48'
46'
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Тиуб
46'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Эль-Мелали
Желтая карточка
А. Милик
37'
Желтая карточка
В. Ронжье
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
П. Лирола
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
14
Лирола
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
21
Ронжье
11
Энрике
10
Пайет
10
Товен
30
Милик
3-4-1-2
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
4
Павлович
10
Фульини
6
Мангани
14
Бобишон
15
Капелле
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
99
Диони
11
Энрике
23
Амави
23
Амави
11
Энрике
30
Милик
26
Балерди
26
Балерди
30
Милик
21
Ронжье
9
Бенедетто
9
Бенедетто
21
Ронжье
14
Бобишон
50
Чо
50
Чо
14
Бобишон
9
Тиуб
28
Лаж
28
Лаж
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
19
Кабо
19
Кабо
28
Эль-Мелали
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
Остались в запасе
Марсель
Анжер
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
14
Кевин Муанга
ЦЗ
16
Людовик Бутель
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
14
Кевин Муанга
ЦЗ
16
Людовик Бутель
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Марсель - Анжер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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