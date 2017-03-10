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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 10 марта 2017
Марсель
10.03.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 0
Завершен
Анжер
9'
Ф. Товен
20'
Р. Кабелла
77'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Анжер
Желтая карточка
А. Бедимо
87'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Ф. Товен
86'
80'
Замена
П. Капелле
️️️️
К. Токо Экамби
ГОЛ! 3:0!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
77'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лопес
74'
72'
Замена
К. Берижо
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Кабелла
67'
58'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Бамба
ГОЛ! 2:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
Д. Пайет
20'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Исса Сиссоко
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-3-3
16
Пеле
12
Бедимо
16
Фанни
6
Роланду
2
Сакаи
8
Сансон
21
Ванкер
20
Лопес
10
Пайет
5
Кабелла
10
Товен
3-1-3-1-2
1
Мишель
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
17
Ндойе
25
Сиссоко
6
Мангани
19
Бамба
9
Экамби
18
Дьедиу
20
Лопес
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лопес
5
Кабелла
9
Н'Жи
9
Н'Жи
5
Кабелла
10
Товен
70
Сарр
70
Сарр
10
Товен
9
Экамби
15
Капелле
15
Капелле
9
Экамби
18
Дьедиу
9
Берижо
9
Берижо
18
Дьедиу
19
Бамба
19
Пепе
19
Пепе
19
Бамба
Остались в запасе
Марсель
Анжер
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Марсель - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Велодром
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