Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 01 мая 2016
Анжер
01.05.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
24'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
90'
+1
Желтая карточка
Х. Манкильо
88'
Желтая карточка
М. Батшуайи
78'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Ф. Товен
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ж. Суну
73'
72'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
А. Баррада
Желтая карточка
Р. Томас
71'
65'
Замена
Л. Диарра
️️️️
Р. Алессандрини
Замена
П. Капелле
️️️️
Г. Бурийон
63'
Замена
Г. Ангула
️️️️
Й. Эндрю
56'
52'
Желтая карточка
С. Флетчер
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
С. Флетчер
21'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
Т. Мангани
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
3-2-2-3
30
Летеллье
21
Эндрю
25
Бука
6
Бурийон
29
Томас
29
Сайсс
6
Мангани
17
Ндойе
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
4-3-1-2
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
4
Рекик
23
Менди
99
Ангисса
7
Алессандрини
10
Баррада
10
Товен
26
Флетчер
44
Батшуайи
21
Эндрю
6
Ангула
6
Ангула
21
Эндрю
6
Бурийон
15
Капелле
15
Капелле
6
Бурийон
91
Суну
10
Бенрахма
10
Бенрахма
91
Суну
10
Товен
70
Сарр
70
Сарр
10
Товен
7
Алессандрини
19
Диарра
19
Диарра
7
Алессандрини
10
Баррада
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Баррада
Остались в запасе
Анжер
Марсель
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Анжер - Марсель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+