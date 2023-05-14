Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 14 мая 2023
Марсель
14.05.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
34'
А. Санчес
48'
Д. Пайет
77'
Ж. Верету (П)
28'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Анжер
87'
Замена
А. Эну
️️️️
Б. Менди
Желтая карточка
Н. Тавареш
86'
Замена
Э. Байи
️️️️
С. Колашинац
83'
83'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
И. Ньян
83'
Замена
Х. Шабанович
️️️️
Д. Калумба
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Верету
77'
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
М. Гендузи
73'
Замена
И. Каборе
️️️️
А. Санчес
73'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Ж. Клосс
65'
Замена
Витинья
️️️️
Д. Пайет
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Пас отдал
А. Санчес
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Ж. Клосс
34'
33'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Сима
Пас отдал
Х. Абделли
19'
Желтая карточка
И. Ньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
7
Джейсон Мбок
ЛВ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-3-1
13
Лопес
23
Колашинац
26
Балерди
92
Клосс
21
Ронжье
6
Гендузи
17
Верету
10
Пайет
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
3-1-1-3-2
13
Бернардони
25
Бамба
16
Блажич
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
30
Калумба
8
Абделли
9
Тиуб
7
Ньян
19
Сима
92
Клосс
17
Тавареш
17
Тавареш
92
Клосс
6
Гендузи
99
Мбемба
99
Мбемба
6
Гендузи
23
Колашинац
3
Байи
3
Байи
23
Колашинац
4
Санчес
12
Каборе
12
Каборе
4
Санчес
10
Пайет
9
Витинья
9
Витинья
10
Пайет
30
Калумба
24
Шабанович
24
Шабанович
30
Калумба
7
Ньян
23
Бахоя
23
Бахоя
7
Ньян
3
Менди
23
Эну
23
Эну
3
Менди
Остались в запасе
Марсель
Анжер
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
75
Яхья Фофана
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Марсель - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Анжер
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+