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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 30 марта 2019
Марсель
30.03.2019, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
4'
М. Балотелли
16'
М. Балотелли
36'
Т. Мангани (П)
77'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Анжер
Вторая желтая
Б. Сарр
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Мангани
58'
Желтая карточка
В. Пажо
Желтая карточка
Б. Сарр
40'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Мангани
Желтая карточка
Л. Окампос
26'
Желтая карточка
М. Лопес
23'
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Окампос
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Окампос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
4-2-2-2
16
Пеле
23
Амави
15
Чалета-Цар
23
Рами
70
Сарр
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Товен
98
Жермен
45
Балотелли
3-1-5-1
16
Бутель
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
17
Пажо
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
29
Тайт
Остались в запасе
Марсель
Анжер
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Закари Буше
ВР
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
1
Закари Буше
ВР
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Марсель - Анжер
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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