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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 22 декабря 2018
Анжер
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
36'
С. Баокен
84'
Б. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
84'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сарр
Пас отдал
Ф. Товен
69'
Желтая карточка
Ф. Товен
Желтая карточка
И. Траоре
69'
43'
Желтая карточка
М. Сансон
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
Пас отдал
А. Бамба
36'
22'
Желтая карточка
М. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Буше
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
11
Рен-Аделед
6
Мангани
29
Тайт
13
Баокен
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
23
Рами
6
Роланду
23
Амави
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Товен
10
Пайет
11
Митроглу
Остались в запасе
Анжер
Марсель
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Лукас Окампос
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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