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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 29 апреля 2018
Анжер
29.04.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
79'
И. Траоре
3'
Ф. Товен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
90'
+2
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 1:1!
И. Траоре
Пас отдал
Ф. Тайт
79'
74'
Желтая карточка
Й. Пеле
Желтая карточка
К. Токо Экамби
62'
27'
Желтая карточка
Б. Сарр
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Товен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
4
Павлович
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
8
Оньянге
29
Тайт
9
Экамби
3-1-2-3-1
16
Пеле
70
Сарр
23
Рами
23
Амави
14
Густаво
99
Ангисса
20
Лопес
10
Товен
9
Н'Жи
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Анжер
Марсель
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
1
Флориан Эскале
ВР
6
Роланду
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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