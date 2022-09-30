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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 30 сентября 2022
Анжер
30.09.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
35'
Ж. Клосс
50'
Л. Суарес
59'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Марсель
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Буфал
85'
85'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Л. Суарес
76'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Ж. Клосс
76'
Замена
И. Туре
️️️️
Л. Балерди
Замена
Х. Абделли
️️️️
Б. Менди
75'
Замена
И. Амаду
️️️️
А. Эну
75'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Унаи
75'
Замена
А. Салама
️️️️
А. Сима
67'
67'
Замена
А. Арит
️️️️
Жерсон
67'
Замена
В. Ронжье
️️️️
Д. Пайет
59'
ГОЛ! 0:3!
Жерсон
Пас отдал
Ж. Клосс
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Клосс
35'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Клосс
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-2-2-1
75
Фофана
21
Думбия
22
Хунтонджи
16
Блажич
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
17
Буфал
19
Сима
23
Эну
3-2-3-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
2
Жиго
26
Балерди
92
Клосс
12
Каборе
8
Жерсон
6
Гендузи
17
Верету
10
Пайет
97
Суарес
17
Буфал
15
Капелле
15
Капелле
17
Буфал
23
Эну
10
Амаду
10
Амаду
23
Эну
3
Менди
8
Абделли
8
Абделли
3
Менди
21
Унаи
9
Тиуб
9
Тиуб
21
Унаи
19
Сима
19
Салама
19
Салама
19
Сима
26
Балерди
95
Туре
95
Туре
26
Балерди
10
Пайет
21
Ронжье
21
Ронжье
10
Пайет
8
Жерсон
77
Арит
77
Арит
8
Жерсон
92
Клосс
7
Ундер
7
Ундер
92
Клосс
97
Суарес
9
Дьенг
9
Дьенг
97
Суарес
Остались в запасе
Анжер
Марсель
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Анжер - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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