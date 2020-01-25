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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 25 января 2020
Марсель
25.01.2020, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Анжер
Желтая карточка
Ж. Амави
88'
81'
Желтая карточка
В. Мансе
54'
Желтая карточка
Р. Алиуи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-4-1-1
30
Манданда
23
Амави
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Строотман
8
Сансон
20
Лопес
21
Ронжье
28
Радоньич
9
Бенедетто
3-1-3-1-2
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
10
Фульини
6
Мангани
15
Капелле
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
7
Алиуи
Остались в запасе
Марсель
Анжер
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Марсель - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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