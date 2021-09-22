Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 22 сентября 2021
Анжер
22.09.2021, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
84'
Замена
М. Гендузи
️️️️
В. Ронжье
Замена
В. Таиби
️️️️
Б. Менди
84'
77'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Б. Камара
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Фульини
71'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Э. Эбосс
71'
66'
Желтая карточка
А. Арит
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
66'
59'
Желтая карточка
Л. Балерди
59'
Замена
Л. Перес
️️️️
Ж. Амави
59'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Л. Энрике
59'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
П. Лирола
52'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Желтая карточка
А. Унаи
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
7
Билал Браими
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
77
Эбосс
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
3
Менди
15
Капелле
21
Унаи
10
Фульини
19
Кабо
13
Баокен
4-1-2-2-1
13
Лопес
14
Лирола
26
Балерди
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
21
Ронжье
8
Жерсон
77
Арит
11
Энрике
9
Дьенг
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
77
Эбосс
6
Мангани
6
Мангани
77
Эбосс
3
Менди
8
Таиби
8
Таиби
3
Менди
10
Фульини
7
Браими
7
Браими
10
Фульини
23
Амави
14
Перес
14
Перес
23
Амави
8
Камара
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
6
Гендузи
21
Ронжье
14
Лирола
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
14
Лирола
11
Энрике
7
Ундер
7
Ундер
11
Энрике
Остались в запасе
Анжер
Марсель
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Анжер - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+