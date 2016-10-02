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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Марсель
Анжер - Марсель: обзор матча 02 октября 2016
Анжер
02.10.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
90'
П. Капелле
64'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Марсель
90'
Замена
А. Исека
️️️️
Б. Сарр
ГОЛ! 1:1!
П. Капелле
90'
83'
Замена
Роланду
️️️️
Ф. Ангисса
Замена
Д. Нвакаеме
️️️️
Ф. Дьедиу
81'
Желтая карточка
Й. Эндрю
77'
70'
Замена
З. Машаш
️️️️
Р. Кабелла
Замена
П. Капелле
️️️️
Б. Сантамария
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Товен
Замена
Ж. Суну
️️️️
Н. Пепе
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
6
Роланду
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-2-3
1
Петрич
29
Томас
8
Траоре
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
19
Пепе
3-2-2-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
16
Фанни
21
Дория
70
Сарр
12
Бедимо
99
Ангисса
21
Ванкер
10
Товен
5
Кабелла
18
Гомис
18
Дьедиу
11
Нвакаеме
11
Нвакаеме
18
Дьедиу
7
Сантамария
15
Капелле
15
Капелле
7
Сантамария
19
Пепе
91
Суну
91
Суну
19
Пепе
99
Ангисса
6
Роланду
6
Роланду
99
Ангисса
5
Кабелла
29
Машаш
29
Машаш
5
Кабелла
70
Сарр
9
Исека
9
Исека
70
Сарр
Остались в запасе
Анжер
Марсель
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Анжер - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад Раймон Копа
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