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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Анжер
Марсель - Анжер: обзор матча 27 сентября 2015
Марсель
27.09.2015, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
79'
М. Батшуайи (П)
38'
Т. Мангани (П)
69'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Анжер
81'
Замена
Ш. Дье
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Батшуайи
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Доре
Желтая карточка
А. Баррада
73'
Замена
Б. Джа-Джедже
️️️️
Х. Манкильо
71'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
69'
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Томас
Пас отдал
Т. Мангани
Замена
Л. Окампос
️️️️
Б. Сарр
63'
59'
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
58'
Замена
О. Орьяк
️️️️
А. Бука
46'
Замена
Г. Ангула
️️️️
В. Мансе
Замена
Л. Силва
️️️️
Ф. Ангисса
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мангани
Желтая карточка
Р. Кабелла
37'
26'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
6
Роланду
63
Н'Кулу
29
Де Челье
70
Сарр
99
Ангисса
19
Диарра
10
Баррада
5
Кабелла
44
Батшуайи
3-2-2-2
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
21
Эндрю
15
Мансе
25
Бука
9
Камара
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
27
Доре
22
Манкильо
21
Джа-Джедже
21
Джа-Джедже
22
Манкильо
99
Ангисса
16
Силва
16
Силва
99
Ангисса
70
Сарр
7
Окампос
7
Окампос
70
Сарр
15
Мансе
6
Ангула
6
Ангула
15
Мансе
25
Бука
7
Орьяк
7
Орьяк
25
Бука
6
Мангани
20
Дье
20
Дье
6
Мангани
Остались в запасе
Марсель
Анжер
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
30
Александре Летеллье
ВР
4
Билель Мохсни
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
30
Александре Летеллье
ВР
4
Билель Мохсни
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Марсель - Анжер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Помощники судьи:
Себастьян Денис
Людовик Ледюк
Резервный судья:
Сильвен Пальес
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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