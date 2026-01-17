18 января в 21 туре Серии А «Парма» на своем поле примет «Дженоа». Обе команды располагаются во второй половине таблицы и решают схожие задачи – как можно быстрее обезопасить себя от борьбы за выживание. Турнирное положение делает очную встречу принципиальной: разница между соперниками минимальна, а потеря очков может осложнить дальнейший календарь.

«Парма»

После 20 туров «Парма» набрала 22 очка и занимает 14 место. Команда делает ставку на аккуратный и прагматичный футбол: в последних пяти матчах забито всего 4 мяча и ровно столько же пропущено. Нулевая ничья с «Наполи» в прошлом туре подчеркнула умение играть вторым номером и держать структуру в обороне. При этом атаке не всегда хватает остроты, что отражается в среднем показателе 0.80 гола за игру за последние встречи.

«Дженоа»

«Дженоа» идет 15-й с 19 очками, но подходит к матчу в более позитивном эмоциональном состоянии. Команда не проигрывает три тура подряд и стабильно забивает, отличившись в четырех последних матчах Серии А. Победа над «Кальяри» со счетом 3:0 стала самой убедительной за последнее время, однако оборона остается уязвимой – «Дженоа» пропускает в 13 из 15 последних матчей чемпионата.

Факты о командах

«Парма»

В среднем 0.80 забитого и 0.80 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

Не пропускает больше одного мяча в 4 из 5 последних встреч

Ничья с «Наполи» в прошлом туре

«Дженоа»