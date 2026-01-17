Введите ваш ник на сайте
«Парма» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.5

17 января 2026 8:00
Парма - Дженоа
18 янв. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

18 января в 21 туре Серии А «Парма» на своем поле примет «Дженоа». Обе команды располагаются во второй половине таблицы и решают схожие задачи – как можно быстрее обезопасить себя от борьбы за выживание. Турнирное положение делает очную встречу принципиальной: разница между соперниками минимальна, а потеря очков может осложнить дальнейший календарь.

«Парма»

После 20 туров «Парма» набрала 22 очка и занимает 14 место. Команда делает ставку на аккуратный и прагматичный футбол: в последних пяти матчах забито всего 4 мяча и ровно столько же пропущено. Нулевая ничья с «Наполи» в прошлом туре подчеркнула умение играть вторым номером и держать структуру в обороне. При этом атаке не всегда хватает остроты, что отражается в среднем показателе 0.80 гола за игру за последние встречи.

«Дженоа»

«Дженоа» идет 15-й с 19 очками, но подходит к матчу в более позитивном эмоциональном состоянии. Команда не проигрывает три тура подряд и стабильно забивает, отличившись в четырех последних матчах Серии А. Победа над «Кальяри» со счетом 3:0 стала самой убедительной за последнее время, однако оборона остается уязвимой – «Дженоа» пропускает в 13 из 15 последних матчей чемпионата.

Факты о командах

«Парма»

  • В среднем 0.80 забитого и 0.80 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • Не пропускает больше одного мяча в 4 из 5 последних встреч
  • Ничья с «Наполи» в прошлом туре

«Дженоа»

  • Забивает в 4 последних матчах Серии А
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 3 турах подряд

Личные встречи
30% (7)
30% (7)
39% (9)
31
Забитых мячей
28
1.35
В среднем за матч
1.22
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
19.10.2025
Парма
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
12.01.2025
Парма
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
04.11.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 2
19.03.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1 : 2
30.11.2020
Парма
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1 : 4
23.06.2020
Парма
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
5 : 1
20.10.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 0
09.03.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 3
07.10.2018
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
15.04.2015
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 1
23.03.2014
Дженоа
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
1 : 0
30.10.2013
Парма
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 0
10.02.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
26.09.2012
Парма
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 2
25.02.2012
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
3 : 1
02.10.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 1
30.01.2011
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
19.09.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
2 : 3
18.04.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 2
06.12.2009
Парма
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
1 : 0
04.05.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 0
22.12.2007
Парма
Показать все

Прогноз на матч «Парма» – «Дженоа»

Обе команды предпочитают осторожный футбол и редко раскрываются в матчах с равными соперниками. «Парма» стабильно сушит игру дома, а «Дженоа», несмотря на улучшение результатов, все еще допускает ошибки в обороне. При таких вводных встреча вряд ли получится результативной, а судьбу матча может решить один эпизод. Наиболее логичным выглядит сценарий с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.5
  • Ничья – коэффициент 3.10

1.50
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Дженоа Парма
  • Читайте нас: 