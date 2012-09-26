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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Парма
Дженоа - Парма: обзор матча 26 сентября 2012
Дженоа
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Парма
88'
М. Боррьелло (П)
27'
А. Лукарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Парма
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Боррьелло
88'
87'
Желтая карточка
А. Аква
87'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
М. Канини
84'
Замена
Анселмо
️️️️
Л. Антонелли
77'
75'
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Д. Пишителла
️️️️
М. Сампиризи
72'
Пенальти не реализован!
М. Боррьелло
67'
65'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Желтая карточка
Ч. Бово
63'
Замена
К. Хоркера
️️️️
А. Бертолаччи
53'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
83
Чезаре Бово
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЛП
13
Лука Антонелли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ЛП
18
Массимо Гобби
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Африйе Аква
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
16
Марко Пароло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
87
Анселмо
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
83
Бово
2
Канини
4
Гранквист
31
Сампиризи
28
Тошер
13
Антонелли
33
Куцка
91
Бертолаччи
9
Иммобиле
22
Боррьелло
2-5-3
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Аква
18
Гобби
10
Вальдес
14
Галлоппа
5
Дзаккардо
16
Пароло
19
Бельфодиль
11
Амаури
13
Антонелли
87
Анселмо
87
Анселмо
13
Антонелли
31
Сампиризи
14
Пишителла
14
Пишителла
31
Сампиризи
91
Бертолаччи
14
Хоркера
14
Хоркера
91
Бертолаччи
Остались в запасе
Дженоа
Парма
0
Роберт Стилло
ВР
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Роберт Стилло
ВР
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Парма
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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