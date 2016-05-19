Луиджи де Канио
Тренер
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|де Канио
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|26 сентября 1957
|Имя
|Луиджи
|Фамилия
|де Канио
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|26 сентября 1957
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Удинезе
|9
|2
|4
|3
|Дата
|Матч
|20.03.2016
|Сассуоло
|1 : 1
|Удинезе
|03.04.2016
|Удинезе
|3 : 1
|Наполи
|10.04.2016
|Сампдория
|2 : 0
|Удинезе
|17.04.2016
|Удинезе
|0 : 0
|Кьево
|20.04.2016
|Удинезе
|2 : 1
|Фиорентина
|23.04.2016
|Интер
|3 : 1
|Удинезе
|30.04.2016
|Удинезе
|1 : 5
|Торино
|08.05.2016
|Аталанта
|1 : 1
|Удинезе
|15.05.2016
|Удинезе
|1 : 2
|Карпи