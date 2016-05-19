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    Луиджи де Канио

    Тренер
    Имя Луиджи
    Фамилия де Канио
    Гражданство Италия
    Дата рождения 26 сентября 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Удинезе 9 2 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.03.2016 Сассуоло 1 : 1 Удинезе
    03.04.2016 Удинезе 3 : 1 Наполи
    10.04.2016 Сампдория 2 : 0 Удинезе
    17.04.2016 Удинезе 0 : 0 Кьево
    20.04.2016 Удинезе 2 : 1 Фиорентина
    23.04.2016 Интер 3 : 1 Удинезе
    30.04.2016 Удинезе 1 : 5 Торино
    08.05.2016 Аталанта 1 : 1 Удинезе
    15.05.2016 Удинезе 1 : 2 Карпи
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