Якини возглавил «Удинезе»

Итальянский специалист Джузеппе Якини стал новым главным тренером «Удинезе». 52-летний тренер поставил подпись под контрактом, который рассчитан на два ближайших сезона. До этого Якини работал в «Палермо». В «Удинезе» он сменил Луиджи де Канио, который возглавил клуб по ходу сезона, выполнил задачу сохранить место в Серии А, но руководство приняло решение не продлевать с ним контракт.

Вместе с Якини в тренерский штаб «Удинезе» войдут помощник главного тренера Джузеппе Карильо и тренер по физподготовке Фабрицио Тафани.