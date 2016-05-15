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Луиджи де Канио
Статистика
Луиджи де Канио - статистика
Италия
26 сентября 1957 (69)
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
Удинезе
9
2
4
3
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1 : 1
08.05.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
1 : 5
30.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3 : 1
23.04.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 1
20.04.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 0
17.04.2016
Кьево
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2 : 0
10.04.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
03.04.2016
Наполи
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
20.03.2016
Удинезе
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